كرم جبر: قانون الصحافة الجديد ليس كنظيره في التسعينيات

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه لا يجوز مقارنة قانون الصحافة الجديد بقانون الصحافة في التسعينيات الذي أطلق عليه قانون اغتيال الصحافة.



وأضاف جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون التسعينيات استخدمت فيه عبارات مطاطة، وكان به عقوبة الحبس ضد الصحفيين، إلى جانب أنه نوقش في منتصف الليل ووافق عليه الرئيس مبارك وقتها في الصباح ليفاجأ الصحفيون بهذا القانون.



وأوضح أن هذا القانون "اغتيال الصحافة" كان تهديدا حقيقيا للصحفيين وكان يضعهم تحت حد السيف، وكانت عباراته المطاطة بالفعل تضع كل صحفي تحت طائلة العقوبة.



وأشار جبر إلى أن قانون الصحافة الجديد أخذ حقه في الطرح والنقاش بين أعضاء الأسرة الصحفية واستمر في نقاش على مدار سنوات، إلى جانب أنه يحفظ حق الصحفي ويحميه، ولم يمرر في غيبة من الصحفيين.