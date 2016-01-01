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كأس العالم

لجنتا الرياضة والمركزي للمحاسبات في الجبلاية لمراجعة أعمال المجلس

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:40 م
مقر اتحاد الكرة
مقر اتحاد الكرة
ريهام بكير
توجهت اللجنة المشكلة من الجهاز المركز للمحاسبات و اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لبدء عملهما، وذلك لمراجعة أعمال اتحاد كرة القدم المصري في الفترة السابقة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت بأنه قد تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى تضم في عضويتها مجموعة من قيادات الوزارة وبمشاركة الجهات الرقابية لإجراء مراجعة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم عن الفترة الماضية.

وذلك في إطار المراجعة الدورية، والتي سوف يتم تطبيقها بشكل زمني لباقي المؤسسات والهيئات الرياضية.

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