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فرج عامر يكشف تطورات التحقيق مع اتحاد الكرة في أزمة المنتخب.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:31 م
فرج عامر
فرج عامر
محمد الصاحى
كشف المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تطورات التحقيق مع اتحاد الكرة في تجاوزات بعثة المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018، لافتا إلى أنه يتم استخدام جميع الآليات الرياضية المسموح بها للرقابة على النشاط الرياضي بالتنسيق بين مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «محمد الباز» في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أنه لا يمكن تشكيل لجنتين للرقابة على اتحاد الكرة والتحقيق فيما حدث داخل معسكر المنتخب المصري في روسيا، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن دمج اللجنتين بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة خاصة وأن وزارة الشباب والرياضة جهة تنفيذية ومجلس النواب جهة رقابية.

وأهاب بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة بضرورة التحرك لكشف أي تجاوزات ادخل اتحاد الكرة، مشيرا إلى وجود خلل كبير في الإدارة داخل اتحاد الكرة.

وأوضح أن مؤتمر اتحاد الكرة لم يقدم أي إجابات عن الاستفسارات حول التجاوزات التي حدثت في بعثة المنتخب خلال مشاركتها في اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة فشل فشل كبير خلال الفترة الماضية.

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