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كأس العالم

شيحة يكشف سبب رفض عصام الحضري للأهرام

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:34 م
صدى البلد
قال محمد شيحة وكيل أعمال عصام الحضري إن الحارس العالمي لم يعتزل اللعب دوليا، وأنه سينتظر الانضمام للمنتخب في أي وقت وفقا لرؤية الجهاز الفني الذي سيتولى المسئولية خلال الفترة المقبلة.

وأكد " شيحة" في تصريحات" إذاعية" اليوم أن حارس مرمى المنتخب رفض نادي الأهرام قائلا: إن الحضري فضل الانضمام للإسماعيلي على نادي الأهرام نظراََ للشعبية الجارفة التي تتمتع بها قلعة الدراويش.

وأكمل أن السد العالي تلقى عروضا أخرى من الصين والسعودية ولكنه فضل الانتقال إلى الإسماعيلي".

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