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تصاميم أنثوية في عرض أزياء جورج حبيقة.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:39 م
عرض ازياء جورج حبيقة
عرض ازياء جورج حبيقة
آية التيجي

اتسم عرض أزياء جورج حبيقة، والذي كان مفعما بالتصاميم الأنثوية الألوان الزاهية، والتطريز الجميلة مع الطبعات المستوحاة من الطبيعة والكثير من الريش، وكأنه عرض ازياء نابع من عرض باليه بحيرة البجع الشهير، وذلك في عرض ازياء الخاص اسبوع باريس للموضة.

وكان اغلب الفساتين بالوان راقية، زاهية اللون الأزرق والسماوي، والروز، والبينك باودر، وكانت جميع الفساتين مزينة بالريش أو بتطاريرز وروسومات البجع، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة ومميزة للغاية.

وغلب على تصميمات الفساتين منفوشة من الاسفل، وتشبه كثيرا فساتين السندريلا، والتي تعد مطلبا كبيرا للفتيات في هذه الايام، بالإضافة إلى ان جميع التصميمات تتناسب مع جميع الازواق وجميع الوان البشره.

وإليكم الصور والتي انتشرت عبر مواقع التواصل، وقد شهد اعجابا كبيرا من قبل متابعيها..
تصاميم أنثوية في عرض أزياء جورج حبيقة.. صور
تصاميم أنثوية في عرض أزياء جورج حبيقة.. صور
تصاميم أنثوية في عرض أزياء جورج حبيقة.. صور
تصاميم أنثوية في عرض أزياء جورج حبيقة.. صور
تصاميم أنثوية في عرض أزياء جورج حبيقة.. صور
تصاميم أنثوية في عرض أزياء جورج حبيقة.. صور

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تصاميم أنثوية في عرض أزياء جورج حبيقة.. صور

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