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كأس العالم

فيلايني يتعادل لبلجيكا بالهدف الثاني في شباك اليابان

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:39 م
هدف مراون فيلاينى
هدف مراون فيلاينى فى مرمى اليابان
محمد سمير
تعادل منتخب بلجيكا بالهدف الثانى فى شباك منتخب اليابان فى المباراة التى تجمعهما اليوم، الاثنين، على ملعب "روستوف أرينا" ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال روسيا.

وأضاف مروان فيلايني الهدف الثانى لمنتخب بلجيكا فى الدقيقة 74 من الشوط الثاني من رأسية قوية تسكن شباك منتخب الساموراي .

وسجل جينكي هاراغوتشي الهدف الاول للساموراي الياباني في الدقيقة 47 من انطلاق الشوط الثاني عن طريق تسديدة قوية بعدما انفرد بـ كورتوا حارس مرمى بلجيكا .

و سدد ايدين هازارد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم الأيسر لحارس الساموراي فى الدقيقة 48 ليضيع فرصة التعادل السريع .

وأحرز تاكاشي إنوي الهدف الثانى فى شباك بلجيكا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 52 مستغلا الاندفاع الهجومي للمنتخب البلجيكى .

وأحرز يان فيرتونخين الهدف الاول للشياطين الحمر من كرة رأسية تسكن شباك حارس اليابان فى الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني وقلص الفارق إلى هدف واحد ليشعل المباراة .

جاءت بداية المباراة قوية و مفاجئة من منتخب الساموراي الذي ذهب بهجمة منظمة انتهت بتسديدة من شينجي كاغاوا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وحتى الدقيقة ال15 ثم عاد فيها المنتخب البلجيكى ليكشر عن انيابه و يهدد مرمى المنتخب الياباني بأكثر من فرصة ضائعة .

وسيطر المنتخب البلجيكي على مجريات المباراة تماما بينما اكتفى لاعبو اليابان على الهجمات المرتدة مستغلين الاندفاع الهجومى للشياطين الحمر وحتى الدقيقة الـ43 الذي سدد فيها لاعب الساموراي كرة ضعيفة كانت انت تمر من بين ايدى كورتوا حارس مرمى الشياطين .

وتواجه المنتخبان من قبل في 5 مناسبات شهدت تفوق اليابان في مناسبتين مقابل واحدة لبلجيكا، فيما كان التعادل حاضرا في مناسبتين.

ولم يلعب الفريقان في المونديال سوى مرة واحدة، وكانت خلال دور المجموعات بمونديال 2002، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبدأت بلجيكا اللقاء بتشكيل مكون من : كورتوا، ألديرفيريلد، كومباني، فيرتونجين، مونييه، فيتسل، دي بروين، كاراسكو، ميرتينز، هازارد، روميلو لوكاكو.

ويخوض المنتخب الياباني اللقاء بتشكيلة مكونة من : إيجي كاواشيما، جين شوجي، مايا يوشيدا، ناجاتومو، شيباساكي، هاراجوتشي، تاكاشي إينوي، شينجي كاجاوا، أوساكو، ماكوتو هاسيبي، هيروكي ساكي.

وتأهل منتخب بلجيكا، كأول المجموعة السابعة، بينما خطف المنتخب الياباني المركز الثاني في المجموعة الثامنة.

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