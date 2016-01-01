الكنيست يوافق على قانون خصم رواتب الأسرى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الكنيست صادق على مشروع قانون خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



وأوضحت أنه تمت اليوم المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، حيث تم تمرير القانون بأغلبية ساحقة وأيده 87 عضو كنيست فيما عارضه 15 عضو كنيست فقط.



ويقضي القانون بقيام إسرائيل بخصم رواتب الأسرى من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.