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أخبار العالم

الكنيست يوافق على قانون خصم رواتب الأسرى

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:43 م
الكنيست
الكنيست
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الكنيست صادق على مشروع قانون خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأوضحت أنه تمت اليوم المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، حيث تم تمرير القانون بأغلبية ساحقة وأيده 87 عضو كنيست فيما عارضه 15 عضو كنيست فقط.

ويقضي القانون بقيام إسرائيل بخصم رواتب الأسرى من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

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