سليمان وهدان: لدينا سوء توزيع لـ6 ملايين موظف على مستوى الدولة.. فيديو

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هدف الحكومة اليوم هو تطوير الخدمات المقدمة مثل الصحة والتعليم وباقى الخدمات.



وأضاف سليمان وهدان، خلال لقائه برنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة "الحياة"،:" عندنا سوء توزيع لـ6 ملايين على مستوى الدولة، معلقا:" أتمنى ترشيد الإنفاق الحكومى".



وتابع:" لدينا خلل فى بعض القطاعات وكثافة فى أخرى، مضيفا:" نحتاج لإعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية مثل قطاع الاتصالات والكهرباء، وإعادة توزيع المرتبات بشكل عادل على الموظفين".