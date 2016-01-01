ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سليمان وهدان: لدينا سوء توزيع لـ6 ملايين موظف على مستوى الدولة.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:50 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب سليمان
حمزة شعيب
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هدف الحكومة اليوم هو تطوير الخدمات المقدمة مثل الصحة والتعليم وباقى الخدمات.

وأضاف سليمان وهدان، خلال لقائه برنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة "الحياة"،:" عندنا سوء توزيع لـ6 ملايين على مستوى الدولة، معلقا:" أتمنى ترشيد الإنفاق الحكومى".

وتابع:" لدينا خلل فى بعض القطاعات وكثافة فى أخرى، مضيفا:" نحتاج لإعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية مثل قطاع الاتصالات والكهرباء، وإعادة توزيع المرتبات بشكل عادل على الموظفين".

ترشيحاتنا

فيلايني يتعادل لبلجيكا بالهدف الثاني في شباك اليابان

ضبط المتهم بالتعدي على السيدات بآلة حادة في القاهرة.. صور

35 ساعة تحريات تكشف سارق الذهب من شقة والدة السبكي بالدقى

مشجع روسي يطلق زوجته بسبب ميسي

شاهد.. محمد صلاح يتحدث عن تمديد تعاقده مع ليفربول

السعودية تتخذ قرارا عاجلا بخصوص حجاج قطر لمواجهة ألاعيب الدوحة

الرئيس السيسي يجتمع بوزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية

عاجل.. انطلاق مباراة بلجيكا واليابان بث مباشر

مفاجأة ترامب لعروسين في فندقه.. صور

مفاجأة.. تركيا قد تلجأ إلى الانتخابات مرة أخرى في 2020

الزمالك يفوز على إنترناشيونال سبورت 10-0

العميد يعلن وصول الجهاز الفني البرازيلي لمعسكر بيراميدز بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصاميم أنثوية في عرض أزياء جورج حبيقة.. صور

فساتين كلاسيكية بطابع فرنسي في عرض أزياء ديور Dior.. صور

كردي: اجتماع الجبلاية مع الأندية لإيجاد حلول لضغط المباريات ... صور

بلجيكا واليابان .. 30 دقيقة تعادل سلبي وتبادل للهجمات .. صور

في ذكرى ميلادها.. شاهد أجمل مجوهرات الأميرة ديانا

فيديو

ناصر الشاذلي يصعق اليابان بهدف قاتل ويصعد بـ بلجيكا .. فيديو
ندى بسيونى: فضلت مشاهدة مباريات المنتخب في هذا المكان عن السفر.. فيديو
سليمان وهدان: لدينا سوء توزيع لـ6 ملايين موظف على مستوى الدولة.. فيديو
أحمد موسى: أردوغان إله بالنسبة للإخوان ومرسي ميهمهش
كرم جبر: قانون الصحافة الجديد ليس كنظيره في التسعينيات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟