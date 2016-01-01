ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب رسوم السيارات لـ2.04 مليار جنيه في 8 أشهر

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم علي السيارات خلال الـ8 شهور الأخيرة إلي 2.04 مليار جنيه مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي قبل الماضي بزيادة بلغت 340 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة الضرائب علي مبيعات الخدمات سجلت في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الماضي نحو 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.6 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له.

وبلغت حصيلة الضرائب علي عوائد أذون وسندات الخزانة بحصيلة قدرها نحو 27.53 مليار جنيه في الـ8شهور الأخيرة مقارنة بـ 18.224 مليار جنيه.

ترشيحاتنا

بلجيكا تحقق رقما سلبيا في كأس العالم

منتخب أوروجواي يكشف تفاصيل إصابة كافاني وموقفه من لقاء فرنسا

السويسرى كريستيان جروس مديرا فنيا للزمالك

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

العميد يعلن وصول الجهاز الفني البرازيلي لمعسكر بيراميدز بالإسكندرية

مرتضى منصور: تركي آل الشيخ يتحمل مستحقات جروس.. فيديو

عاجل.. انطلاق مباراة بلجيكا واليابان بث مباشر

أحمد موسى يهنئ توفيق عكاشة بحفل زفافه على حياة الدرديري.. فيديو

نيمار يطيح بالمكسيك من كأس العالم ويصعد بالبرازيل إلى دور الـ 8

السعودية تتخذ قرارا عاجلا بخصوص حجاج قطر لمواجهة ألاعيب الدوحة

طارق شوقي: فتح باب القبول للمعلمين في المدارس اليابانية.. فيديو

جروس يصل فجر اليوم للتعاقد مع الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور

فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور

شاهد.. فستان زفاف حياة الدرديري

فيديو

أزهري: أنهينا خلافات ميراث موجودة منذ 20 عاما.. فيديو
دينية البرلمان: جميع جهات الفتوى تعمل تحت مظلة الأزهر.. فيديو
الشوباشي: المرأة لعبت دورا مهما في 30 يونيو رغم تهديدها.. فيديو
كرم جبر: قانون الصحافة الجديد سيحقق نهضة تحريرية بالصحف القومية
نانسي عجرم في ورطة بعد تصريحها عن أزمة الحليب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟