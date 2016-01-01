المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب رسوم السيارات لـ2.04 مليار جنيه في 8 أشهر

ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم علي السيارات خلال الـ8 شهور الأخيرة إلي 2.04 مليار جنيه مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي قبل الماضي بزيادة بلغت 340 مليون جنيه.



وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة الضرائب علي مبيعات الخدمات سجلت في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الماضي نحو 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.6 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له.



وبلغت حصيلة الضرائب علي عوائد أذون وسندات الخزانة بحصيلة قدرها نحو 27.53 مليار جنيه في الـ8شهور الأخيرة مقارنة بـ 18.224 مليار جنيه.



