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أخبار البلد

نقيب السياحيين: الاهتمام بالسياحة البيئية ينشط القطاع بالكامل

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:30 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إنه "لا يوجد شك أن السياحة البيئية والثقافية أحد العوامل الجاذبة للسياحة فى العالم، ولها جماهير كبيرة فى مختلف دول العالم والاهتمام بها الآن يدفع إلى صالح تنشيط السياحة".

وأضاف حلقة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن "هناك الغابة المتحجرة فى القاهرة الجديدة من أهم المناطق البيئية الجاذبة للسياحة، ولم تستغل حتى الآن ويعود تاريخها إلى أكثر من 35 مليون سنة، وتعتبر أقدم غابة متحجرة فى العالم بالإضافة إلى وادى الحيتان ووادى الريان".

وأوضح نقيب السياحيين، أنه لابد أن يكون هناك تحرك متوازى من السياحة لإنشاء منشآت سياحية وفندقية والمطاعم بجوار هذه المناطق البيئية حتى يتم استقبال السياح بجانب البرامج السياحية.

وكانت وزارة البيئة قد بدأت مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة لخلق عدد من مناطق الجذب السياحى الجديدة بمحافظة الفيوم والخروج بها بشكل حضارى يليق بالتاريخ التراثى والحرفى بتلك المناطق ويعمل على جذب محبى السياحة البيئية والثقافية إلى المحافظة من مصر والعالم.

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