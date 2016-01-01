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أخبار البلد

التعليم: إعادة توزيع المعلمين لسد العجز في المراحل المختلفة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
شدد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، على تكليف الادارات التعليمية بإتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم على جميع مدارس الادارة الواحدة و بين الادارات التعليمية ، بهدف سد العجز في مراحل التعليم المختلفة في كل تخصص ، حتى وان اقتضى الأمر تكليفهم للعمل بمراحل تعليمية بخلاف المرحلة المسكنين عليها.

وأضاف "حجازى" فى خطابًا رسميًا تم توزيعه لجميع المديريات التعليمية الموجودة بجميع محافظات الجمهورية ، يشدد بما يكفل استكمال النصاب المقرر لعدد الحصص المنصوص عليه وذلك قبل نهاية أغسطس.

وقال رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، انه "سوف تتولى الادارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للتوحيه المالي والإداري بديوان عام الوزارة ، متابعة تنفيذ أحكام القرار الوزاري 202 لسنة 2013 ، وما جاء بالكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2016".

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