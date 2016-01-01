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برلمان

برلماني: قرار إعادة فتح معبر رفح يؤكد دعم مصر للفلسطينين

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:00 ص
النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب
معتز الخصوصى
أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، ان قرار الرئيس السيسي بإعادة فتح معبر رفح أمام الحالات الانسانية والعالقين يؤكد على التضامن المصري الكامل مع القضية الفلسطينية والرغبة الدائمة من جانب مصر قيادة وشعبا في التخفيف من آلام الفلسطينين.

واشار في بيان له أن مصر لا تألوا جهدا في دعم الفلسطينين وفي الوقوف بجانبهم والتخفيف من معاناتهم بشتى السبل، كما تقوم من خلال توجيهات الرئيس السيسي بإعادة فتح معبر رفح كلما سنحت الظروف أمام حركتى السفر والوصول وعبور الحالات الإنسانية و العالقين و كذا المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية ممتد على مدى العقود الماضية سواء كان دعما سياسيا في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية أو دعما انسانيا أوماديا ومناصرة القضية الفلسطينية وثوابتها.

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