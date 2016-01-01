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سمير فرج: رفضت تولي منصب وزير الإعلام

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:49 ص
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
توك شو
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه غير راضي عن أداء الإعلام في الخارج تجاه مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات عليها دور كبير في تصحيح أمور كثيرة عن مصر للخارج.

وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن دور عمل الهيئات الإعلامية استشارية وليست بديلة لوزارة الإعلام، مطالبًا بعودة وزير الإعلام للسيطرة على الإعلام.

وأوضح "فرج"، أنه رفض تولي منصب وزير الإعلام، مؤكدًا أنه لا توجد استراتيجية واضحة للإعلام في مصر.

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