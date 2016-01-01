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مدير الشئون المعنوية الأسبق: نحتاج كوادر جديدة لقيادة الإعلام

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:08 ص
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
توك شو
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن ماسبيرو لديه كوادر مهنية كثيرة وجيدة، ولكن ينقصه الكوادر الإدارية.

وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن الإعلام الإلكتروني بمثابة "بلوة على مصر"، ولا توجد أي سيطرة عليه، موضحًا أن هناك مؤسسات إعلامية كبرى تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة توظيف العامل البشري.

وطالب مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق بتخريج كوادر جديدة لقيادة الإعلام في مصر.

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