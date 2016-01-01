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توك شو

سمير فرج: السيسي أنقذ مصر من الإخوان

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:28 ص
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
توك شو
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن إذا لم يقوم الشعب المصري بطرد جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم في مصر، كانت ستقوم الجماعة بتفكيك القوات المسلحة.

وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن سقوط الإخوان في ثورة 30 يونيو أدى إلى فشل سقوط الدولة المصرية.

وتابع: "التاريخ هيذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من الإخوان".

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