المركزي: 10.2 مليار دولار تدفقات استثمارية للداخل في 9 أشهر

ارتفع إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لداخل البلاد في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي إلي 10.2 مليار دولار مقارنة بـ 4.2 مليارا بنفس الفترة من العام المالي السابق له بفارق نمو قدره 6 مليارات دولار.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي التدفقات الاستثمارية للداخل خلال الـ9 شهور الأخيرة بلغت 6 مليارات دولار في الفترة المذكورة نظرا لتحقيق صافي استثمارات بقطاع البترول بلغت 3.4 مليار دولار.



وذكر التقرير، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تصاعدت مسجلة صافي تفدقات للداخل بقيمة بلغت 14.9 مليار دولار مقارنة بـ 8.7 مليارا في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له .



وأرجع التقرير تلك الزيادة إلي ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة وتحقيق صافي مشتريات بلغا 11.5 مليار دولار مقارنة بـ 4.3 مليارا في الـ9 شهور الأولي من العام المالي قبل الماضي.



وأشار إلي ان الحكومة اصدرت سندات بقيمة بلغت 3.3 مليار دولار خلال فترة الدراسة.

