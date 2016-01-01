أزهري: أنهينا خلافات ميراث موجودة منذ 20 عاما.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم جاد الكريم، عضو وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن محافظات الصعيد تكثر فيها مشكلات الميراث وبالأخص حرمان المرأة منه، وكذلك تسلط الأزواج على زوجاتهم.

وأضاف جاد الكريم لـ"صدى البلد"، أن وحدة لم الشمل ذهبت لبعض الأماكن وأنهت خلافات توزيع الميراث، ووزعته كما أمر الشرع وأعادت الحقوق لأصحابها.وأشار عضو وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أننا تمكنا من توزيع مشاكل ميراث ممنوعة منذ عشرين عام ولم توزع حتى وزعناها نحن وأعطينا لكل حق حقه بفضل مجهودات وتعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.وأوضح، أننا نجد بعض الحالات التى بها مشاكل مالية فنقوم بدورنا تجاهها ونقدم لها سد العون بالمساعدات المالية وكذلك التى تحتاج إلى عمليات جراحية من حالات المرضى وكل هذا يتكفل به بيت الزكاة والصدقات المصري.