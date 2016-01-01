طارق حجي: لولا 30 يونيو لخرجت مصر من القرن الـ21

قال الدكتور طارق حجي، المفكر السياسي، إن أيام ثورة 30 يونيو محفورة في وجدان المصريين بنفس قدر يوم انتصار 6 أكتوبر.



وتابع حجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « 3 يوليو أنقذ مصر من مصير أسود كان كفيل بأن يخرجها من القرن 21 كما خرجت العراق» مشيرا إلى خراب كل البلدان المحيطة التي لم يتواجد بها ذراع يحميها من جماعات الإسلام السياسي.



وأضاف المفكر السياسي « مصر أكثر الدول التي حدث بها ما يسمى بالربيع العربي استقرارا وأمنا» لافتا إلى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة بعد ثورة 30 يونيو.

