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توك شو

المسلماني: اللغة التركية قبل عصر أتاتورك كانت تكتب بأحرف عربية

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:18 ص
أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
توك شو
قال أحمد المسلماني، المستشار الأسبق لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، إن "هناك 7000 كلمة تركية ذات أصل عربي، نقلت عربية أو تمت تحريفها للتركية، وهناك مساحة بين اللغة العربية التركية".

وتابع أن "اللغة التركية كانت قبل عصر مصطفى أتاتورك تكتب بأحرف عربية، ولكن بعد حكم أتاتورك أصبحت تكتب بأحرف لاتينية، وهناك مكانة عظيمة للغة العربية لدى الكثير من الأتراك، وعندما جاءت موجة اللاجئين السوريين، وأقام حوالي 3 آلاف لاجئ، أخدت تركيا في البداية مواقف في صالح هؤلاء اللاجئين، ولكن بعد الإقامة الطويلة للسوريين تغير الموقف، وهناك مقاطع بثت على الإنترنت عن إزالة بلدية اسطنبول للافتات العربية الخاصة بالمحال السورية وإجبار أصحاب المحال على كتابتها بالتركية".

وأكد أن "المعاملة تغيرت للسوريين الآن، وهناك موجه تتريك مضادة للسوريين تجري في اسطنبول".

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