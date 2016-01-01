المسلماني يكشف أسباب استقالة الدبلوماسيين الأمريكيين

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الأسبق لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، إن الفترة الأخيرة شهدت استقالة الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين من مناصبهم بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن هناك دبلوماسية كبيرة في سفارة أمريكا بنيروبي إستقالة بسبب رؤية "ترامب" لحقوق الإنسان، وبعدها استقال السفير الأمريكي في بنما، ومؤخرًا استقال السفير الأمريكي في دولة استراليا بسبب عدم قدرته على فهم إدارة الرئيس الأمريكي.



وأشار إلى أن هناك الكثير من الشخصيات السياسية البارزة في الإدارة الأمريكية ترى أن أمريكا تذهب نحو الفاشية مع "ترامب" .

