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جبر: لم نلغ مكافأة نهاية خدمة الصحفيين ولن نضيفها للقانون الجديد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:03 م
كرم جبر رئيس الهيئة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
إسلام الطوانسي
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية موجود في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، ويتم صرفه بحد أقصى 2000 جنيه عن كل سنة قضاها في المؤسسة الصحفية.

وأشار كرم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن الحكومة تخصص 2.5 مليون جنيه في ميزانية وزارة المالية لصالح مكافأة نهاية الخدمة، لكن المؤسسات في حاجة إلى 4 ملايين جنيه لتغطية احتياجات العام كاملا من مكافأة نهاية الخدمة ومنع ظهور متأخرات.

ولفت كرم إلى أن مادة مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين ليست موجودة في قانون الصحافة الجديد، ولكنها موجودة في قانون نقابة الصحفيين، ولا يمكن أن يتم إقرارها في قانونين.

وأوضح كرم أن المكافأة موجودة ويتم تطبيقها وتم الحفاظ عليها وتم غلق باب النقاش أغلق حول هذه المادة حتى لا تكون خاضعة للموافقة أو الرفض.

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