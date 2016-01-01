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فن

نانسي عجرم في ورطة بعد تصريحها عن أزمة الحليب.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:30 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
سعيد فراج
تداول مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تظهر فيه تشرب الحليب بإعلان لأحد شركات الحليب في لبنان بعد الأزمة التي صارت ضدها عقب رفضها تناول الحليب للضيافة في أحد المناسبات بالمغرب.

ووضع هذا الإعلان نانسي عجرم في ورطة أمام مستخدمي السوشيال ميديا الذين استنكروا تصريحها لأحد القنوات بأن لديها حساسية من الحليب ما جعلها ترفض تناوله في المغرب، ليعيد النشطاء تداول إعلان نانسي السابق ذكره مشيرين إلى عدم صدق تصريحها، وأنها تحاول الهروب من الأزمة على حد وصفهم.

وتعود أزمة نانسي عجرم عقب حلولها ضيفة في أحد المناسبات بالمغرب أثناء المشاركة في فعاليات مهرجان موازين مؤخرًا، ورفضت تناول الحليب كأحد مراسم الضيافة في هذه المناسبة المغربية.

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