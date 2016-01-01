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كأس العالم

الجهاز الفني بالأهلي يضع برنامج التدريبات في كرواتيا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:59 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مطولًا مع أعضاء الجهاز الفني بالكامل، فور وصوله لمقر فندق إقامة الأهلي الذي يقع على الحدود بين سلوفينيا وكرواتيا.

وجاء اجتماع الجهاز الفني لوضع برنامج التدريب والمعسكر حتى نهاية مدته، ووفقًا للبرنامج البدني المحدد، قبل الموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلي كرواتيا اليوم، الاثنين، للدخول في معسكر مغلق هناك حتي يوم الـ10 من يوليو، يخوض خلاله مباراتيْن وديتيْن، استعدادًا لمواجهة «تاونشيب» البتسواني، يوم الـ17 من يوليو الجاري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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