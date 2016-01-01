وزير التعليم: الدولة صرفت مليارات لتجهيز المدارس اليابانية بمواصفات مميزة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة صرفت مليارات لبناء وتجهيز المدارس المصرية اليابانية التي سيتم افتتاحها وتشغيلها في سبتمبر المقبل.



وقال الوزير في تصريحات له مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج مصر النهاردة، إن هذه المدارس ستختلف عن باقي المدارس من حيث بنائها المعماري، وأنها مبنية معماريا بمواصفات تم الاتفاق عليها مع الجانب الياباني.



وأوضح الوزير أن هذه المدارس يتوفر بها فصول ضخمة، ومطابخ وملاعب باسكيت وكرة قدم، وستتميز فصولها بكثافات طلابية قليلة.



وأكد الوزير أن كافة تجهيزات هذه المدارس تكفلت بها الدولة المصرية بدون أي مساعدات من أي دولة أجنبية.