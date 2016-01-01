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وزير التعليم يحدد شروط قبول الطلاب بالمدارس اليابانية .. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:07 م
طارق شوقي
طارق شوقي
هانى حسين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدارس اليابانية مبنية بشروط تم الاتفاق عليها مع الجانب الياباني، موضحا ان مساحات تلك المدارس واسعة وفصولها ضخمة، إضافة إلى تجهيزات معامل العلوم وغرف الموسيقى والملاعب التي قد لا تتوفر بالمدارس الحكومية.

وأضاف "شوقي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا:"المدارس اليابانية تقدم مناهج دراسية حديثة للغاية باللغة الإنجليزية من كي جي 1.. إضافة إلى تقديم النموذج الياباني الخاص ببناء شخصية الطفل من خلال مراعاة سلوكياته لتكوين مواطن صالح ومتزن يحترم نفسه".

وأكمل:" من شروط قبول الطلاب بالمدارس اليابانية، أن يكون مصري الجنسية ويكون في الشرائح العمرية المحددة لتلك المراحل، والتزامه بالقرب من المدرسة ضمن الموقع الجغرافي، حيث تكون الأولوية في القبول للطلاب الأقرب في السكن من المدرسة، وأن يقبل الأهالي النظام الياباني القائم على بناء شخصية الطالب".

وتابع:" هناك دعم من الدولة للمدارس اليابانية ولكننا لم نأخذ منحة من اليابان ولكن ما اخذناه قرض بشروط ميسرة وذلك القرض في البرلمان ولم يتم إقراره بعد".

واستطرد قائلا:" الوزارة أنهت التجهيزات كلها بدون مساعدة من اي دولة اجنبية، ولكن القرضين القادمين من اليابان يستهدفان تدريب 680 معلما من وزارة التربية والتعليم فقط، والتوسع في التجربة بإنشاء 55 مدرسة ضمن المشروع".

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