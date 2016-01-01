عبد المحسن سلامة يوضح مستقبل الجرائد الورقية..فيديو

استنكر عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الترويج لفكرة انتهاء عصر الجرائد الورقية، موضحا:" الصين توزع 70 مليون نسخة ورقية يوميا، أى أن هناك فرصا للنجاح".



وأضاف عبدالمحسن سلامة خلال لقائه ببرنامج "الحياة فى مصر" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"الصحافة طول عمرها بها مد وجزر تختفى جرائد وتظهر جرائد، معقبا:" الصحافة غير الملونة هى الأكثر".



وأشار نقيب الصحفيين إلى أن المؤسسات القومية والخاصة قبل يناير 2011، كانت أقوى من الآن وذلك يرجع للأزمات الاقتصادية.



