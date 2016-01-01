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أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:23 م
احلام - صورة ارشيفية
احلام - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الفنانة والمطربة أحلام الشامسي، بقفطان باللون الأزرق من تصميم مصممة الأزياء كريمة صولي، وذلك خلال احيائها احدى الحفلات، وقد ظهرت بمظهر جذاب، ومميز للغاية.

ويتمتع القفطان الخاص بالفنانة أحلام بأنه يحتوى على بعض المشغولات الفخمة للغاية، حيث انها كانت باللون الأبيض، وبعض المجوهرات باللون الأزرق، وكانت الأكمام مصنوعة من القماش الدانتيل، وهو ما أعطاها إطلالة رائعة ومميزة للغاية.

وتركت احلام شعرها منسدلا على اكتافها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها، حيث انها زينت شعرها ببعض الاكسسورات البسيطة، والتي أضافت لإطلالتها بشكل كبير.

ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت ميكب هادئا للغاية، يتناسب مع إطلالتها، واعتمدت اللون الكشميري أحمر شفاه، وهو ما اكمل من إطلالتها.

كما اختارت بعض الاكسسوارات الرائعه، والتي تناسبت مع إطلالتها حيث اختارت قرطين طويلين باللون الفضي، مع بعض الاساور على يديها الاثنتين، بجانب ارتدائها خاتما كبيرا، وبالرغم من ارتدائها الكثير من الاكسسوارات إلا أنها تناسبت مع إطلالتها، وأبرزها بشكل انثوي وراق.

وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على إنستجرام ونالت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور
أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور

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