تحركات جديدة للولايات المتحدة بعد ثبوت تلاعب كوريا الشمالية بـ ترامب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن دبلوماسيا رفيع المستوى أجرى محادثات مع كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وبحسب ما ذكرته قناة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، أن السفير الأمريكي لدى الفلبين، سونج كيم، قام برئاسة وفد إلى المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بانمونجوم، الأحد الماضي، لمناقشة الخطوات القادمة بشأن تنفبذ الإعلان المشترك الذي تم توقيعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، في قمة سنغافورة بالثاني عشر من يونيو الماضي.



وقالت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، إن هدف الولايات المتحدة يظل هو نزع السلاح النووي نهائيا من كوريا الشمالية، والتحقق الكامل من تحقيق ذلك، وفقا لما وافق عليه كيم.



كما صرح جون بولتون مستشار الأمن القومي بأن الولايات المتحدة لديها خطة من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية في غضون عام.



لكن المخابرات الأمريكية أبلغت عن وجود دلائل على أن بيونغ يانغ لا تنوي التخلي الكامل عن ترسانتها.



قال بولتون في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي بي إس" إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مايك بومبيو سيبحث هذه الخطة مع كوريا الشمالية في المستقبل القريب.



وأضاف بولتون أنه سيكون من مصلحة كوريا الشمالية التعاون من أجل رفع العقوبات بسرعة وبدء تدفق المساعدات من كوريا الجنوبية واليابان.

