كرم جبر: أدعو الصحفيين لانتخاب مجالس إدارة لا تخشى أحدا

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إننا نعيش في دولة تحترم القوانين واللوائح.



وتابع جبر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: « رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بشأن المعاملات المالية للمؤسسات الصحفية ينص على رصد مبلغ قطعي لرؤساء الهيئات».



وطالب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الصحفيين بانتخاب مجلس إدارة قوية قائلًا: « أدعو الزملاء الصحفيين بانتخاب مجلس إدارة قوي يحاسب ولا يخاف ولا يمشي في شلة».



أشار جبر إلى أنه طالب رؤساء مجالس الإدارة بتخفيض رواتبهم، لرفع رواتب الصحفيين الشباب.