شاهد.. فتحي عبد الوهاب يشمت في راموس بعد خروج إسبانيا

سخر الفنان فتحي عبد الوهاب من سرجيوس راموس لاعب المنتخب الإسباني المحترف في صفوف ريال مدريد، بعد خسارة منتخبه أمام المنتخب الروسي في المباراة التي جمعتهما أمس، خاصة بعدما تسبب في إصابة محمد صلاح مؤخرا خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.



ونشر "فتحي" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، صورة لراموس وهو يبكي عقب المباراة، وعلق ساخرا :" دعواتنا عليك يا راموس يا حبيبي، انت عاوز توصل لدور ال ٨ ، انت كوميدي يا راموس".



وتأهل المنتخب الروسي أمس الأحد إلى ربع نهائي كأس العالم روسيا عقب فوزه بركلات الترجيح على إسبانيا 4-3 بعد انتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.