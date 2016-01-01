تعرف على أعمال جمعت بين منى زكي وأحمد حلمي

اقتربت الفنانة منى زكى من التوقيع على بطولة عمل سينمائى جديد يجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمى، والذى كان آخر عمل جمعهما هو فيلم سهر الليالى منذ ما يقرب من 15 عامًا.



وقدم الثنائى ثلاثة أفلام معًا قبل الزواج هما "عمر 2000"، و"ليه خلتنى أحبك" و"سهر الليالي"، إلا أن بعد زواجهما لم يجدا العمل المناسب الذى يجمعهما .



جدير بالذكر أن آخر أفلام منى زكى هو فيلم 30 سنة، والذى حصدت من خلاله على العديد من الجوائز الفنية فى عدد من المهرجانات وشارك فى بطولته أحمد السقا وشريف منير وميرفت إمين .

