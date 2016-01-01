التعليم: معلمو المدارس اليابانية سيحصلون على مرتبات وتدريبات مميزة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن معلمي المدارس المصرية اليابانية سيكونوا مميزين عن زملائهم الموجودين في باقي المدارس من حيث المرتبات ونوعيات التدريبات التي يخضعون لها .



وقال الوزير، في تصريح له مع الإعلامي خيري رمضان عبر برنامج مصر النهاردة ، أن "المعلمين والإداريين الذين سيعملون بالمدارس المصرية اليابانية سيتم تدريبهم في اليابان".



وأشار الوزير إلى أنه كان قد تقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية 28 ألف معلم على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا أنه سيتم اختيار 1270 معلم فقط للعمل في أول مجموعة مدارس يابانية سيتم تشغيلها في سبتمبر القادم.