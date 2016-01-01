التخطيط تطلق المؤتمر الأول للتميز الحكومي بالتعاون مع الإمارات

اعلنت وزارة التخطيط والمتابعة وإصلاح الإداري، عن اطلاق اليوم الثلاثاء المؤتمر الأول للتميز الحكومي بعنوان "مصر للتميز الحكومي 2018" بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،ة وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والحكوميين من الجانبي المصري والاماراتي .



وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومية المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تحديث العمل الحكومي، وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ "رؤية مصر 2030" .



وتابعت السعيد، أن الخطط الطموحة لتحديث الأداء الحكومي في مصر، والذي يساهم المؤتمر بشكل كبير في تحديد الخطوط العريضة لتلك الخطط والتي تستهدف بناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين.



وأوضحت أن المؤتمر يأتي تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين دولتي مصر والإمارات بهدف بناء نموذج إداري عربي قوي وحول جائزة التميز الحكومي أشارت السعيد إلي أن إطلاق الجائزة يأتي بهدف تعزيز تنافسية وأداء القطاع الحكومي موضحة أن الجائزة مخصصة للمؤسسات والأفراد ليتم توزيعها علي فئتين هما التميز المؤسسي والتميز الوظيفي

