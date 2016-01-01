التعليم: نخطط لوصول عدد المدارس اليابانية لـ100

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المرحلة الاولى من المدارس المصرية اليابانية والتي سيتم افتتاحها وتشغيلها في سبتمبر القادم تشمل 45 مدرسة على مستوى الجمهورية.



وقال الوزير في تصريحات مع الإعلامي خيري رمضان عبر برنامج مصر النهاردة : "أنه من المخطط ان تشمل المرحلة الثانية التي سيتم افتتاحها وتشغيلها فيما بعد 55 مدرسة مصرية يابانية ، ليصبح اجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر 100 مدرسة".