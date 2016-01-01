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فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:23 م
ياسمين صبري - صورة
ياسمين صبري - صورة ارشيفية
علا أحمد
أثار فستان الفنانة ياسمين صبرى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، حيث ارتدت فستان زفاف مميزا، وذلك خلال أحد مشاهد فيلمها "ليلة هنا وسرور".

وظهرت "ياسمين"، خلال إطلالتها بفستان مكشوف من منطقة الصدر، وكذلك الطرحة التل كانت على شعرها وهو ما منحها إطلالة ملائكية ساحرة وجذابة للغاية، وكانت تسريحة الشعر الخاصة بها ساحرة وجذابة للغاية وتماشت كثيرا مع تصميم الفستان.

وزادت أناقة الفستان كثيرا حيث اختارت الظهور بدون إكسسورات كون الفستان كان مرصعا كثيرا بالخرز والحبيبات، أما بالنسبة للماكياج الخاص بها فكان مميزا وساحرا للغاية وتماشى كثيرا مع إطلالتها.
فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور
فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور

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