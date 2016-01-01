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فن

ياسمينا العلواني توقعت فوز بلجيكا على اليابان

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:06 م
صدى البلد
سعيد فراج
تفاعلت المطربة ياسمينا العلواني مع مبارات بلجيكا مع اليابان في دور الـ 16 لمونديال روسيا 2018، وشاركت عدة تغريدات عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تعلق بها على المباراة وقت إقامتها.

وعلى الرغم من أن المنتخب الياباني كان منتصرا على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، توقعت ياسمينا العلواني نتيجة المباراة بفوز بلجيكا، إذ علقت قائلة: "ولسه الماتش منتهاش #بلجيكا جايه".

وعقب انتهاء المباراة بفوز بلجيكا على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، غردت ياسمينا قائلة: "والله #كأس_العالم دا غريب جدا".

وكانت بلجيكا قد حققت فوزًا قاتلًا على منتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين وصعودت إلى دور الثمانية لكأس العالم 2018، وذلك في آخر دقيقة من عمر المباراة.

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