الشوباشي: السيسي أنقذ مصر من الإخوان.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إنها كانت متواجدة في الشارع ليلة يوم 3 يوليو الذي أصدرت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة بيان عزل محمد مرسي بوجود القوى الوطنية.



وأضافت " الشوباشي" في حوارها مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلة: "محدش حرك الشعب المصري في 30 يونيو .. وكان هناك شفرة وجهت قلوب المصريين نحو الرئيس السيسي وأيقنت أنه قائد مصر في الفترة القادمة".



وتابعت قائلة: "التاريخ سيذكر أن عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من الإخوان .. وثورة 30 يونيو أكبر وأعظم ثورة في التاريخ".

