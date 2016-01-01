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الشوباشي: السيسي أنقذ مصر من الإخوان.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:25 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هانى حسين
قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إنها كانت متواجدة في الشارع ليلة يوم 3 يوليو الذي أصدرت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة بيان عزل محمد مرسي بوجود القوى الوطنية.

وأضافت " الشوباشي" في حوارها مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلة: "محدش حرك الشعب المصري في 30 يونيو .. وكان هناك شفرة وجهت قلوب المصريين نحو الرئيس السيسي وأيقنت أنه قائد مصر في الفترة القادمة".

وتابعت قائلة: "التاريخ سيذكر أن عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من الإخوان .. وثورة 30 يونيو أكبر وأعظم ثورة في التاريخ".

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