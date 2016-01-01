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إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:26 م
رانيا فريد شوقي -
رانيا فريد شوقي - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي بإطلالة فخمة بإحدى المجلات، وارتدت فستانا باللون الأبيض بكتف واحد، مع بعض الكشكشة المرفوعة في اتجاه الكتف، من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله.

وتميز فستان رانيا بأنه طويل باللون الأبيض وبه فتحة تكشف عن احدى ساقيها، وقد صنع الفستان من الدانتيل المنقوش بالورود،  ما اعطاها شكلا جميلا وأنيقا للغاية.

وتركت رانيا شعرها منسدلا على اكتافها وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وجذابة، كما تعودنا على مشاهدتها دائما بواسطة مصمم الشعر محمود عامر.

واختارت رانيا مكياج مختلفا تماما عما تظهر به في إطلالتها، فقد اختارت مكياج يظهر من جمال عينيها مع اختيارها اللون الكشميري كاحمر شفاه، بواسطة الميكب ارتست سامح ماهر.

ولم تتكلف رانيا في ارتداء الاكسسوارات فقد اختارت ارتداء خاتم بسيط للغاية يتناسب مع إطلالتها، وجعلها تظهر بمظهر جذاب وأنثوي.

وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على إنستجرام، ونالت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور
إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور
إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور
إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور
إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور
إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور
إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور
إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

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