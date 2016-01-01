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كرم جبر: الصحافة مقبلة على وضع شديد الصعوبة.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:23 م
كرم جبر رئيس الهيئة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
إسلام الطوانسي
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحافة مقبلة خلال الفترة القادمة على وضع شديد الصعوبة، يجب أن تلفت إليه المؤسسات والجماعة الصحفية.

وأضاف كرم، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجريدة تتكلف اليوم 3.80 قرش، وثمن الورق ارتفع من 450 دولار للطن إلى 900 دولار، وهو ما يعني أن تكلفة إنتاج الجريدة سيرتفع إلى 7 أو 8 جنيه، وهي مشكلة تحتاج إلى مناقشة وحلول.

وأوضح كرم، أن جريدة الجارديان البريطانية أحد أشهر الصحف البريطانية نشرت رجاء إلى قراءها بالتبرع بدولار لكي تتمكن الجريدة من الاستمرار في النشر، وهو دليل على أن الصحف القومية يجب أن تنتبه لتلك الازمة.

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