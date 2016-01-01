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جبر: نقابة الصحفيين لم تعدل قانونها منذ 50 سنة بحجة ظروف السياسة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:27 م
كرم جبر رئيس الهيئة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
إسلام الطوانسي
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قانون نقابة الصحفيين صدر منذ عام 1970، وموقع من الرئيس جمال عبد الناصر، ويوجد به نصوص مستحيله.

ولفت "جبر، فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن النقابة دورها خدمات أعضائها ورفع مستواهم والدفاع عن الحريات، ولذلك عليها أن تضع قانونا يراعى المستجدات التي طرأت على مهنة الصحافة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن نصف الجدول النقابي الآن صحف حزبية وصحف خاصة وصحف إلكترونية، وهو أمر لم يكن دارج من قبل، ولابد من وجود قانون يجمع كل ألوان الطيف الصحفي بينهم الصحفيون الإلكترونيون الذين لا يوجد من يحمي حقوقهم المادية أو الصحفية، موضحا أن الهيئة القومية ساوت ما بين الصحفي الورقي والإلكتروني ولغت التفرقة.

ونوه "جبر" بأن الجميع يتحجج بأن الظروف السياسية غير مواتية لتعديل القانون على مدار 50 سنة، لافتا إلى أنه من غير المنطقي أن يظل قانون نقابة الصحفيين طوال تلك الفترة دون أن تأتي ظروف مواتية لتعديله.

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