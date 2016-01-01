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خبيرة مصرفية: البنوك عانت في فترة حكم الإخوان.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:25 م
سحر الدماطي
سحر الدماطي
هانى حسين
قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن البنوك عانت كثيرا في فترة حكم الإخوان للبلاد، مضيفة:" عشنا فترة صعبة للغاية قبل ثورة 30 يونيو .. وشفنا ماكينات الصراف الآلي تزال من أماكنها وكنا أمام مشكلة كبيرة في صرف رواتب الموظفين" .

وأضافت " الدماطي " في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"،قائلة:" عانينا ومرينا بفترات صعبة للغاية .. ولكننا كنا نقف بجانب الدولة من أجل مساعدتها على العبور من تلك الفترة الصعبة".

وتابعت:" لحظة إعلان بيان 3 يوليو بعزل الإخوان من رأس الحكم جعلنا نشعر بالفرج، وبعودة مصر لشعبها مرة أخرى".

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