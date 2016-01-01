شريف إسماعيل يترأس أول اجتماع للمشروعات القومية.. غدا

أكدت مصادر حكومية أن المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية سوف يعقد أول اجتماعاته غدا للمشروعات القومية .



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن الاجتماع يناقش عددًا من المشروعات القومية، ومتابعة معدلات التنفيذ في إطار التنسيق بين رئاسة الجمهورية والحكومة لإنهاء المشروعات الكبرى في الموعد المحدد لها.



وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 270، بتعيين المهندس شريف إسماعيل، مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.