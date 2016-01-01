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فن

تغير اسم 6 فى الارشيف إلى اللعبة امريكاني

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:03 ص
صدى البلد
أحمد عمر البهى
قررت المنتجة ناهد فريد شوقى تغير اسم فيلمها الجديد " 6 فى الارشيف " الى " اللعبة امريكانى " , وذلك بعد إستئناف التصوير مرة اخرى , عقب توقف على مدار عامين بسبب إنشغال الابطال فى اعمال فنية اخرى .

فيلم اللعبة الأمريكاني يشارك فى بطولته ناهد السباعي أحمد فهمي وداليا البحيرى واحمد الشامى وممدوح نادر ، وتأليف مدحت السباعي ومن إخراج إيناس سيف .

يذكر انه كان من المقرر ان يقوم ببطولة العمل الفنان احمد الفيشاوى , والذى إعتذر عن المشاركة بعد ان قام بتصوير عدد من المشاهد .

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