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فن

عرض البدلة في عيد الأضحى

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:35 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "البدلة" عرضه بشكل رسمى فى عيد الأضحى وهو العمل الذى يقوم ببطولته تامر حسنى وأكرم حسنى.

ويشارك فى بطولته أمينة خليل، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة و تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد سامى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول ضابط شرطة "تامر حسنى" تقع له العديد من المفارقات.

من ناحية أخرى يبدأ تامر حسنى التحضير إلى ألبومه الجديد.

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