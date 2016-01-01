شبيهة ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

نفذت الممثلة جيهان خليل، جلسة تصوير تحت عنوان "هذه هي مصر" في قصور وشوارع أثرية منها شارع المعز لدين الله الفاطمي والبيوت والقصور المحيطة به في إطار الاحتفاء وإظهار جمال التاريخ المعماري المصري القديم، وتم التصوير تحت إدارة المصور المحترف محمد الكشكي، وتنسيق عمرو حسن، وشارك في عمل المكياج الخاص بها وليد التركي والكوافير مينا عياد.



يذكر أن الفنانة جيهان خليل المعروفة بـ"شبيهة ياسمين صبري"، تشارك في الحملة الدعائية على وسائل التواصل الاجتماعي لفيلمها السينمائي الاول "١٢٢"، وذلك استعداد لعرضه في عيد الأضحى، والذي يتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "ابواب الشك ".



وظهرت جيهان في أحدث جلسة تصوير لها بقفطان مغربي باللون السماوي والمزين ببعض التطاريز باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة ، وانيقة للغاية.



وربطت جيهان شعرها إلى الوراء بشكل جميل ومنسق، يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت ميك اب هادئ ومميز، حيث اختارت اللون الأحمر أحمر الشفاه الخاص بها.



ولم تتكلف في وضع الاكسسورات فقد اختارت ارتداء قرطين باللون الذهبي، والذي يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وإليكم الصورة والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها..