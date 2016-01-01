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كأس العالم

شوبير يكشف حجم خسارة الأهلي حال الموافقة على احتراف ازارو في الصين.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:49 م
وليد ازاروا
وليد ازاروا
محمد رشاد
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رحيل وليد ازارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيحدث أزمة كبيرة داخل الفريق فى حال قبول مجلس إدارة القلعة الحمراء العرض المقدم من النادي الصيني.

وقال شوبير فى تصريحاته خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»: " الأهلي سيقع فى أزمة حال قبول العرض الصيني المقدم إلى اللاعب وليد أزارو، كونه مقيدا فى القائمة الأفريقية للفريق والتى يحتاج الأهلي إلى جهود جميع لاعبيه للصعود إلى دور الثمانية فى دوري أبطال أفريقيا".

وأشار شوبير إلى أن العرض المقدم من النادي الصيني مغري جدا فهو يقدر بـ10 ملايين دولار، لكن فى حال موافقة مجلس الأهلي سيخسر جهود لاعب مميز فى البطولة الأفريقية التى تحتاج الجماهير الفوز بلقبها الموسم الحالي، عقب خسارتها الموسم الماضي فى المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

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