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4 خطوات لتحقيق حلمك بنظافة مطبخك سريعا

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تحلم الكثير من السيدات بنظافة المطبخ سريعا وبدون عناء فإذا كنت من ضمن هؤلاء أليك الحل في 4 خطوات وفقا لوقع thekitchen.

1- وعاء قمامة بجانبك
بعيدًا عن سلة المهملات الكبيرة التي تضعيها في المطبخ، يجب أن يحتوي المطبخ على صندوق قمامة آخر صغير تأخذيه بجانبك في أي مكان في المطبخ، لتضعي به كل الأشياء التي تستغني عنها أولا بأول، حتى تتركي مطبخك نظيفا دائما.

2- قطعة مرنة فوق لوحة التقطيع
كثير مننا يتعرض لفقد الكثير من الخضروات التي قطعها على اللوح الخشبي عند نقلها إلى المقلاة، حيث يقع أغلبها، ولكن إذا استخدمنا سطح مرن فوق السطح الخشبي عند التقطيع، سوف نستطيع حمل الخضار ووضعه في المقلاة كما هو.

3- التقطي أي شيء يقع على الأرض فورا
عند انشغالك في عملية الطبخ، يجب ألا يعطلك هذا عن التقاط أي شيء وقع منك على الأرض دون قصد، حتى تسهل عملية التنظيف عليك في وقت لاحق.

4- التنظيف أولا بأول
لا تبدأي الطبخ والمطبخ غير نظيف أبدًا، فيجب أن تتاكدي بأن كل شيء لا يحتاج لتنظيف، فتلك الخطوة سوف تسهل عليك كمية المخلفات والأطباق والأدوات التي تحتاج تنظيف بعد ذلك.

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