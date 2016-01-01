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فن

طارق العريان : العمولة وراء غياب اصالة عن مهرجان موازين

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:05 ص
أصالة وزوجها طارق
أصالة وزوجها طارق العريان
سعيد فراج
كشف المخرج طارق العريان، زوج الفنانة أصالة، عن سبب تغيب النجمة عن الدورة الأخيرة لمهرجان موازين ايقاعات العالم بالمغرب.

وقال العريان أن السبب هو أحد الأشخاص في إدارة المهرجان طلب الحصول على عمولة بشكل غير رسمي وهو ما رفضته أصالة وإدارتها.
وكان الاعلامى الخليجي ربيع هنيدي، تسائل حول سر غياب النجمة اصالة عن مهرجان موازين عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " مما ادى الى رد العريان عليه.

طارق العريان : العمولة وراء غياب اصالة عن مهرجان موازين

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