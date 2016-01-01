الأقمار الصناعية تعيد شبح الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية..ترامب يهدد بانهيار الاتفاقية بعد اكتشاف خدعة كيم..وتضارب بين تصريحات بومبيو وبولتون.. وزيارة ثالثة لتحذير بيونج يانج

إذاعة "إن بي سي" الأمريكية: كوريا الشمالية تعمل سرا على زيادة إنتاج اليورانيوم

الأقمار الصناعية تلتقط مركز يونجبيون للأبحاث العلمية النووية

المخابرات الأمريكية : بيونغ يانغ لا تنوي التخلي الكامل عن ترسانتها النووية

بولتون يحفز كوريا الشمالية برفع العقوبات

عقب إثبات تقارير المخابرات الأمريكية خداع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وعدم صدق نواياه المعلنة حول التخلي عن ترسانته النووية، والتي تعهد بالالتزام بها خلال القمة التي جمعت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ12 من يونيو الماضي بسنغافورة.وقالت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية في تقرير لها، إن هناك العديد من التقارير تؤكد أن كوريا الشمالية تبحث عن طريقة لخداع واشنطن وإخفاء الأسلحة عنها.ونقلت عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس السبت أن كوريا الشمالية لا تنوي التخلي بشكل كامل عن مخزونها النووي، وتبحث عن طريقة لإخفائها.وأفاد 4 مسئولين بأن آخر تقييم للمخابرات الأمريكية لبرنامج بيونج يانج النووي يشير إلى المسئولين الكوريين يستكشفون طرقا لخداع واشنطن وإخفاء عدد من الرؤوس النووية والصواريخ وبعض المنشآت، معتقدين أن الولايات المتحدة ليست على علم بذلك.وأشارت أيضا إلى تقرير إذاعة "إن بي سي" الأمريكية، الذي قال إن كوريا الشمالية تعمل سرا على زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب للأسلحة النووية في المواقع السرية.وتابعت أنه ربما يكون الكوريون قد قاموا بعرض علني لتدمير موقع رئيسي لاختبار الأسلحة النووية قبل القمة، وأوقفوا التجارب النووية والصاروخية، لكن ليس هناك أي دليل على أنهم يخفضون مخزوناتهم أو يوقفون إنتاجهم.وقال مسئول أمريكي أيضا أن هناد أدلة لا لبس فيها على أنهم يحاولون خداع الولايات المتحدة.ونشرت شبكة "سي إن إن" صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تحديثا للبنية التحتية في أعمال مركز يونجبيون للأبحاث العلمية النووية ، وهو موقع أبحاث نووية كبير في كوريا الشمالية.يستعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للقيام برحلته الثالثة إلى كوريا الشمالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة جدول زمني مقترح لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، بينما يلتقي الرئيس ترامب اليوم.وبحسب ما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، لم تناقش واشنطن وبيونج يانج بعد كيفية نزع كوريا الشمالية لأسلحتها النووية، فضلا عن مناقشة الجدول الزمني.وأضافت أن مستشار الأمن القومي جون بولتون يقول إن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية سيتم في غضون عام.بينما يتحدث بومبيو بأن الجدول الزمني يقترب من عامين ونصف، وفقا لما نقلته مراسلة الشبكة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، لشبكة "فوكس نيوز" إنه يثق بأن كيم جونج أون سيفكك برنامجه النووي، وفقا للصفقة التي أبرمها معه، إلا أنه لا يستبعد احتمالية انهيار تلك الصفقة.وأكد أن هذه الصفقة قد تنهار إذا لم تلتزم بها كوريا الشمالية، مثلما يمكن أن تنار أي صفقة للسبب نفسه.وأشارت الشبكة إلى أن وهذا أبعد ما يكون عن نغمة ترامب الواضحة التي وصل بها إلى البيت الأبيض بعد القمة ، عندما قال "لم يعد هناك تهديد نووي".وتابعت أن صور الأقمار الصناعية الجديدة تظهر توسعا لموقع تصنيع الصواريخ القادر على إنتاج الصواريخ التي يمكن أن تضرب المنشآت العسكرية الأمريكية في آسيا.كان الكوريون الشماليون ينهون بناء المصنع في نفس الوقت الذي كان فيه الرئيس ترامب يلتقي كيم في سنغافورة.ولفت ديفيد شيملر الباحث بمعهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري إلى أن هذا يظهر نوايا الكوريون الشماليون، وإنهم ملتزمون تماما بالحفاظ على برنامجهم للصواريخ البالستية.أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن دبلوماسيا رفيع المستوى أجرى محادثات مع كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين خلال عطلة نهاية الأسبوعوبحسب ما ذكرته قناة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، أن السفير الأمريكي لدى الفلبين، سونج كيم، قام برئاسة وفد إلى المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بانمونجوم، الأحد الماضي، لمناقشة الخطوات القادمة بشأن تنفبذ الإعلان المشترك الذي تم توقيعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، في قمة سنغافورة بالثاني عشر من يونيو الماضي.وقالت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، إن هدف الولايات المتحدة يظل هو نزع السلاح النووي نهائيا من كوريا الشمالية، والتحقق الكامل من تحقيق ذلك، وقفا لما وافق عليه كيم.كما صرح جون بولتون مستشار الأمن القومي بأن الولايات المتحدة لديها خطة من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية في غضون عام.لكن المخابرات الأمريكية أبلغت عن وجود دلائل على أن بيونغ يانغ لا تنوي التخلي الكامل عن ترسانتها.قال بولتون في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي بي إس" إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مايك بومبيو سيبحث هذه الخطة مع كوريا الشمالية في المستقبل القريب.وأضاف بولتون أنه سيكون من مصلحة كوريا الشمالية التعاون من أجل رفع العقوبات بسرعة وبدء تدفق المساعدات من كوريا الجنوبية واليابان.