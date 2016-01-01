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كأس العالم

مرتضى منصور: تركي آل الشيخ يتحمل مستحقات جروس.. فيديو

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:32 ص
مرتضى وتركي آل الشيخ
مرتضى وتركي آل الشيخ
محمد رشاد
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تحمل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة الرياضية في السعودية مستحقات كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق.

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة «صدى البلد» : "أريد توجيه الشكر أولا إلى أحمد مرتضى منصور الذي سافر من جديد وأنهى كل الأمور مع جروس".

وأضاف: "كذلك أشكر تركي آل الشيخ بشدة على الدعم الكامل لمستحقات جروس، هو يتكفل بكل شيء في ملف المدرب ، كذلك تركي آل الشيخ وعدنا بلاعب سوبر سيتواجد في الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وتابع مرتضى منصور: "الزمالك في توأمة مع نادي الأهرام وأشكر تركي آل الشيخ جدا على دعمه لنا".

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